Catanzaro, Abramo: “Presto tamponi a Lido”

Entro il fine settimana saranno predisposti nel quartiere Lido di Catanzaro dei mezzi mobili per effettuare i tamponi alle persone già individuate che hanno avuto contatti con i soggetti risultati positivi al covid nei giorni scorsi. Lo ha comunicato l’Asp di Catanzaro al sindaco Sergio Abramo evidenziando che gli stessi interessati, con particolare riferimento ai casi riscontrati in località Fortuna, saranno preliminarmente contattati dall’Azienda nell’ambito dell’attività di prevenzione sanitaria e di monitoraggio mirata a contenere ogni rischio di contagio. Inoltre, sempre in base agli elenchi trasmessi dall’Asp, il primo cittadino ha firmato oggi trenta nuove ordinanze ed una revoca di quarantena domiciliare obbligatoria con sorveglianza attiva a carico di altrettanti soggetti, invitando al contempo a garantire il rispetto delle prescrizioni.