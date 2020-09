di RTC Sport

Buono il battesimo di Antonio Calabro sulla panchina del Catanzaro Calcio. Contro la sua ex squadra, la Virtus Francavilla, il tecnico salentino conquista il passaggio del turno in Coppa Italia. Finisce 2 a 1, reti tutte nel primo tempo. Virtus avanti al 31′ con un’autentica perla dell’ex Rende Domenico Franco, punizione pregevole e Branduani è battuto. Reazione immediata del Catanzaro che ribalta tutto entro la fine del tempo. Prima impatta 4′ dopo. Verticalizzazione improvvisa di Corapi per Giacomo Casoli che tira a volo di prima intenzione e fa secco Crispino. Proprio il portiere protagonista in negativo in chiusura di frazione. Imbucata centrale per Di Piazza che si avventa sulla sfera e si lancia verso la porta, Crispino esce e sembra toccare la palla ma il direttore di gara indica il dischetto, si presenta Massimiliano Carlini che spiazza il portiere(FOTO), sorpasso Catanzaro. Nel secondo tempo la squadra di Calabro difende lo striminzito vantaggio, la Virtus ha poca birra in corpo e non le riesce il forcing finale.