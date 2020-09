La Regione Calabria ha confermato ieri con una nota che la data per la ripresa delle lezioni resta fissata, in Calabria, al 24 settembre, cioè ad oggi. La Regione ha lasciato spazio comunque alla possibilità di rinvio da parte dei sindaci sulla base di specifiche criticità. Proprio a causa di specifiche problematiche il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha deciso di posticipare a lunedì 28 settembre, con un’ordinanza contingibile e urgente, l’avvio delle attività didattiche per l’anno 2020/2021, previsto per oggi. La decisione del primo cittadino riguarda gli Istituti comprensivi statali della città e la sede staccata dell’Istituto tecnico commerciale Grimaldi Pacioli, nel quartiere Lido. “Dato atto che in tutti gli Istituti Scolastici sedi di seggio elettorale -si legge nell’ordinanza- in occasione delle consultazioni referendarie, è stata predisposta ed eseguita regolare pulizia e sanificazione si è tenuto conto delle concrete difficoltà manifestate dai dirigenti degli Istituti comprensivi nel portare a termine le operazioni necessarie e propedeutiche all’avvio delle attività didattiche, con particolare riferimento anche al corretto posizionamento degli arredi e della segnaletica anticovid”. La decisione del sindaco Abramo arriva dopo le note trasmesse al Comune a firma dei dirigenti di molti istituti comprensivi della città con cui era stato chiesto di posticipare l’apertura dell’anno scolastico. Lezioni rinviate al 28 anche a Sellia Marina dove non sono arrivati i banchi monoposto del Ministero. Il Comune ha deciso di fare di necessità virtù facendo segare in due i banchi esistenti. Ma l’operazione non è semplice e abbisogna di qualche giorno di tempo.

