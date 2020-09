Uno zainetto contenente un rudimentale ordigno esplosivo è stato collocato questa sera davanti al palazzo comunale di Crotone in piazza della Resistenza. Lo zainetto di colore bianco, lasciato in una aiuola a pochi metri dalla facciata dell’edificio, è stato notato dai passanti che hanno subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e agenti della polizia di Stato e della polizia locale che hanno transennato la piazza e chiamato gli artificieri. Sono stati i vigili del fuoco comunque ad aprire lo zaino nel quale sono stati rinvenuti alcuni petardi imbevuti di benzina. Non sembra invece esserci traccia di nitrato di ammonio, sostanza che avrebbe potuto provocare un’esplosione, circostanza che farebbe pensare ad un gesto dimostrativo. Secondo alcune testimonianze lo zaino sarebbe stato lasciato sul posto da un giovane.