“L’assessore regionale all’Ambiente Sergio De Caprio ha relazionato al convegno, organizzato da RemTech Expo e che si è svolto oggi in webinair, sul tema ‘Bonifiche e messe in sicurezza dei siti di discarica. Indirizzi, interventi e proposte delle Regioni per il risanamento del territorio'”. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio stampa della Giunta regionale. “Nel contesto dell’incontro, moderato dal commissario alle bonifiche Generale Giuseppe Vadalà – prosegue il comunicato – l’assessore De Caprio ha presentato le Linee programmatiche relative alle bonifiche delle aree contaminate della Regione Calabria ed ha annunciato la volontà di costituire un Tavolo permanente con tutti i sindaci dei Comuni calabresi, nei cui territori ricadono aree da bonificare, da collegare in network con gli Enti locali delle altre regioni”. “Con l’intento – ha sostenuto l’assessore nel suo intervento – di rendere organica e permettere un’attività coordinata per i progetti di risanamento ambientale e per poter svolgere, nei confronti dei responsabili dell’inquinamento e del Governo, un’azione sinergica, per affermare il principio che chi inquina paga”. Il webinair ha visto la partecipazione degli assessori all’ambiente delle Regioni Emilia Romagna, Campania, Sicilia e Puglia, del sottosegretario del Ministero dell’ambiente Roberto Morassut e del direttore dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A) Alessandro Bratti.