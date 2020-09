Nove casi nuovi di coronavirus e 2 ricoveri in più ieri in Calabria. Continuano intanto a salire i pazienti positivi al coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore è stato registrato un incremento di 1.786 casi (+146 rispetto a mercoledì) su un nuovo record di tamponi effettuati: 108.019. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 304.323. In aumento anche l’incremento delle vittime: dalle 20 di mercoledì alle 23 di ieri per un totale di 35.781. In nessuna regione si sono registrati zero casi. Sono stati dieci i decessi per coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore per un totale di 16.935 morti. Da registrare anche la positività di Zlatan Ibrahimovic, leader del Milan. “È ancora dura. I prossimi mesi non saranno facili e servirà l’impegno di tutti” ha scritto il ministro della Salute Roberto Speranza in un post dopo un “lungo confronto” con i ministri della salute di Germania, Francia, Gran Bretagna, Spagna e Olanda. “La situazione in Europa è seria e non può essere sottovalutata. I numeri del contagio stanno crescendo costantemente nelle ultime settimane”, ha aggiunto.