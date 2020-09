Prenderà il via regolarmente il campionato di Serie C 2020/2021. Lo sciopero annunciato dall’Associazione Italiana Calciatori, a causa della mancata intesa con la Lega Pro sul regolamento relativo al minutaggio dei giovani e sulle liste dei giocatori utilizzabili nel torneo, è stato revocato. E’ stato trovato l’accordo dopo l’incontro tra i vertici della Lega Pro e l’Aic. Le liste saranno portate a 24 (più un classe 2001) con il provvedimento che dovrebbe essere ratificato nel corso della prossima settimana. L’Aic ha quindi revocato lo sciopero che era stato indetto per via della questione legata alla composizione delle liste, fissate per questa stagione, a 22 calciatori.

Domenica, dunque, tutti regolarmente in campo. Il Catanzaro sarà di scena a Potenza, mentre la Vibonese giocherà in casa della Cavese.