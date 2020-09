In Calabria ieri dieci nuovi casi di contagio da coronavirus. Salgono ancora i positivi al coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, nelle ultime 24 ore è stato registrato un incremento di 1.912 casi, il massimo del post lockdown (giovedì erano stati 1.786). I tamponi restano su livelli da record, oltre i 107 mila. Le vittime giornaliere sono 20, in leggero calo rispetto alle 23 di giovedì. Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 306.235. Da registrare intanto una sorta di omaggio dell’OMS all’Italia. “L’Italia è stato il primo Paese occidentale ad essere stato pesantemente colpito dal Covid-19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell’epidemia con una serie di misure basate sulla scienza” ha scritto l’Oms sul suo profilo Twitter postando un video che racconta la storia dell’esperienza italiana attraverso testimonianze e immagini di repertorio dei mesi scorsi.

