Salernitana-Reggina 1-1, tutto in 60 secondi: Menez-gol all’esordio

SALERNO/ All’Arechi di Salerno termina 1 a 1 la gara valevole per la prima giornata di campionato di serie B. Tutto in 60 secondi tra granata campani ed amaranto calabresi, e tutto nel finale: Menez, all’esordio con la Reggina, la sblocca all’83’. Vantaggio amaranto che dura solo 1′, infatti Casasola impatta per i padroni di casa. Finisce 1 a 1 e per la Reggina è un buon debutto, convincente per personalità ed ambientamento alla nuova categoria, la strada è quella giusta.

SALERNITANA-REGGINA 1-1

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Aya, Lopez; Casasola, Kupisz, Schiavone, Cicerelli, Curcio (28′ st Migliorini); Tutino, Djuric (40′ st Gondo). A disposizione: Micai, Russo, Karo, Iannoni, Bogdan, Galeotafiore, Giannetti, Lombardi. Allenatore: Bocchini (Castori squalificato)

REGGINA (3-4-1-2): Plizzari; Gasparetto, Loiacono, Rossi; Rolando, Bianchi (12′ st Faty), Bellomo (24′ st Mastour), Crisetig, Liotti (24′ st Di Chiara); Menez, Denis (35′ st Lafferty). A disposizione: Guarna, Farroni, Bertoncini, Del Prato, Peli, Stravropoulos, De Rose, Folorunsho. Allenatore: Napoli (Toscano squalificato)