San Giovanni in Fiore, incendio in una discarica: indagini su cause

Un incendio si è sviluppato nella discarica del Vetrano, a San Giovanni in Fiore riparte, riaperta recentemente dopo anni di chiusura con ordinanza regionale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno anche cercando di accertare le cause del rogo. Sulla zona sta piovendo da ieri. “Dopo l’incendio alla discarica di Siderno – è stato il commento dell’assessore regionale all’ambiente Sergio De Caprio – oggi incendio a San Giovanni in fiore. Sul posto sono intervenuti Arpa Calabria, Protezione civile e i Vigili del fuoco. Pare esistano volontà contrarie all’efficienza del ciclo dei rifiuti nella Calabria. La Regione e le Istituzioni supereranno ogni ostacolo mettendo in campo tutte le risorse e le competenze disponibili. Guidati dal nostro Presidente Santelli, stiamo lavorando con le Prefetture, coordinate dal prefetto di Catanzaro Maria Teresa Cucinotta, per alzare al massimo la vigilanza delle Forze dell’Ordine sugli impianti della Regione e impedire all’inciviltà di prevalere, perché desta sospetto che, proprio nel momento in cui la Calabria è colpita da forti precipitazioni, scoppiano gli incendi. Tutto questo ci fa capire che siamo sulla strada giusta e sapremo uscire dall’emergenza e liberare la Calabria da menti criminali che hanno interesse a imprigionarla”. “Deve essere chiaro e per quanto mi riguarda è chiarissimo – conclude De Caprio – che Il popolo calabrese e il Governo della Calabria non si faranno sottomettere dalla ‘ndrangheta o da avide lobby economiche. Lunedì la situazione sarà analizzata in Prefettura per gli aspetti specifici”.

