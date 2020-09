di RTC Sport

Nella prima giornata in serie C gruppo C vince subito il Bari che si porta sul 3 a 0 a Francavilla, poi rischia di subire la rimonta biancazzurra ma porta a casa i 3 punti. Delude invece il Palermo, piegato al debutto a Teramo. Non fa meglio il Catania, che parte da -4 in classifica, è solo pari all’Angelo Massimino con la Paganese. Avellino e Turris bloccate dalla pioggia, il Potenza supera il Catanzaro al Viviani. Colpo della Vibonese che espugna Cava dei Tirreni. Il Monopoli viola Castellammare di Stabia.