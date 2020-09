Torna a far paura il coronavirus in Calabria. Gli ultimi casi riguardano due giovani del Vibonese, tra cui una ragazza dipendente di un negozio situato all’interno di un centro commerciale. Il bollettino regionale di domenica ha indicato 31 nuovi casi nelle ultime ventiquattro ore, a conferma di numeri sempre più elevati. E’ la provincia di Cosenza a segnare l’aumento più importante, con 27 nuovi contagi, 24 dei quali legati a migranti ospitati nelle strutture di accoglienza. Fino a domenica i casi attivi erano 544, ma il numero è destinato a salire visto il numero di nuovi positivi registrato. La risalita dei contagi arriva proprio nelle ore in cui riaprono le scuole. L’anno scolastico si è aperto ufficialmente lunedì scorso, ma ieri la campanella è suonata in alcuni centri in cui i sindaci avevano fatto slittare l’inizio delle lezioni. Restano ancora chiusi gli istituti dei centri in cui, considerati i casi di positività, i sindaci hanno deciso di rinviare ulteriormente l’apertura. L’ultimo rinvio riguarda Fuscaldo, nel Cosentino, dove le scuole apriranno il 3 ottobre. Prorogata, infine, la zona rossa di Stefanaconi, nel Vibonese, per altri tre giorni. Qui le scuole apriranno solo dopo la fine dell’emergenza. La buona notizia è che i primi tamponi processati hanno dato esito negativo dopo i primi 14 casi di contagio.

