“L’appello lanciato dal mondo della cultura, dell’università, delle professioni e delle imprese va sostenuto e rilanciato perché è sintomo di una società viva, partecipe, che non vuole arrendersi ma che, anzi, vuole contrastare, con tutte le forze, l’affacciarsi pericoloso e miope del peggior leghismo mai esistito in questo Paese. Raccolgo, dunque, come un forte stimolo a fare sempre di più e meglio il credito di fiducia che i firmatari hanno riposto nella mia persona e nell’amministrazione che, dai sei anni, ha lavorato per risollevare le sorti di un Comune che le destre avevano lasciato al verde e alla deriva”. Lo afferma, in una nota, il sindaco Giuseppe Falcomatà nel ringraziare i professori Alberto Ziparo e Tonino Perna, primi firmatari di un lungo elenco di docenti, intellettuali, uomini e donne espressione delle realtà accademiche, culturali e professionali della Città. “Il voto di domenica e lunedì -aggiunge Falcomatà in un comunicato stampa- potrebbe rivelarsi esiziale se a prevalere fossero quelle forze oscurantiste e negazioniste che, negli anni del Modello Reggio, hanno portato al collasso e ad una crisi spaventosa l’intero circuito socioeconomico del territorio. Nel corso del nostro mandato, nonostante le numerose difficoltà incontrate, siamo riusciti a garantire un futuro ad una realtà che sembrava tristemente condannata a morire sotto il peso di un debito costruito sui falsi in bilancio e su spregiudicate distrazioni di fondi pubblici. Questo appello -conclude- deve quindi servire ai cittadini a comprendere bene la differenza dei modelli che si troveranno a dover scegliere all’interno della cabina elettorale”. “Cari ragazze, cari ragazzi, studenti reggini. Il primo giorno di scuola è sempre una giornata speciale, particolare. In questo 2020 però lo è ancora di più. Viviamo un anno che rimarrà purtroppo scolpito nella storia, tutti noi dobbiamo fare i conti con il Covid- 19 e le restrizioni ad esso legate.Non bisogna però abbattersi, la determinazione e l’ottimismo che spesso i giovani riescono a tirare fuori ci aiuteranno a superare questo momento difficile”, afferma, in una nota, Antonino Minicuci, candidato sindaco di Reggio Calabria per la coalizione di Centrodestra. “A tutti gli studenti reggini, rivolgendo un sincero in bocca al lupo per l’inizio dell’anno scolastico, dico -aggiunge Minicuci- di credere in voi stessi. Non perdete mai la fiducia e soprattutto sognate. Sognate un percorso di vita e professionale per voi felice, sereno, appagante. Sognatelo con la convinzione di poterlo realizzare qui, a Reggio Calabria. Nella vostra terra, dove abitano i vostri cari, dove siete nati e cresciuti. Non arrendetevi -conclude- Reggio ha bisogno di ognuno di voi”.