“Proprio oggi pomeriggio sono stato a Lamezia Terme. I lavori stanno andando avanti, realisticamente intorno al 10 novembre potremmo continuare il processo a Lamezia Terme”. Lo ha anticipato il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, parlando con i giornalisti a margine della sua audizione odierna davanti la Commissione antimafia nella prefettura di Catanzaro. Il processo ‘Rinascita Scott’, che vede oltre 400 imputati coinvolti a dicembre scorso nella maxi-operazione anti-‘ndrangheta coordinata dalla Dda di Catanzaro, si sta celebrando nell’aula bunker di Rebibbia a Roma in attesa di essere trasferito in Calabria, nell’area industriale di Lamezia Terme, dove è in corso di allestimento un’aula bunker.

