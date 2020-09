Antonio Viscomi capogruppo Pd in Commissione Lavoro Camera

Il deputato calabrese Antonio Viscomi è stato nominato capogruppo del Partito Democratico in Commissione Lavoro della Camera, organismo alla cui presidenza è stata eletta Debora Serracchiani. “Sono grato ai colleghi della Commissione Lavoro e al presidente Graziano Delrio – afferma Viscomi in una dichiarazione – che mi hanno voluto designare. Confido nella loro preziosa collaborazione, ed in quella di Marco Miccoli, responsabile per le politiche del lavoro nella segreteria del partito, per poter contribuire positivamente all’attività parlamentare sul tema del lavoro, pubblico e privato, la cui centralità in questo momento non chiede certo di essere dimostrata. Non solo per la situazione di crisi, ma perché il sistema produttivo e del lavoro sta affrontando, già da prima dell’emergenza epidemiologica, una profonda trasformazione organizzativa e produttiva che chiede di essere sempre più orientata nella prospettiva della transizione ecologica e digitale e che quindi – sostiene ancora Viscomi – impone un approccio innovativo e ambizioso, che tenga conto di un necessario ripensamento del senso stesso dell’agire economico in funzione del perseguimento del bene comune e della più attiva custodia della casa comune”.