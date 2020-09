La Giunta regionale ha approvato la proposta di progetto di sistema “Progetto Sila”. La delibera proposta dal Presidente Jole Santelli prevede una serie di indirizzi operativi per incidere sui punti forza presenti nell’altopiano silano, con l’intento di rafforzare quanto già previsto per tale area nella Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI). Soddisfazione viene espressa, in una nota, dall’Uncem Calabria.

“Come Uncem – si legge – condividiamo pienamente l’iniziativa del Presidente Santelli che si muove nella direzione da noi sempre auspicata, e siamo pronti a fornire la massima collaborazione per lo sviluppo e la valorizzazione delle aree interne e montane calabresi, che rappresentano oltre il 90% dell’intero territorio regionale”. In una nota della giunta regionale, rileva l’Uncem, viene evidenziato che “si tratta del primo Progetto di Sistema della nuova consiliatura, rappresenterà un metodo di supporto alle programmazioni in corso e proporrà un nuovo modo di interpretare i modelli di sviluppo locale: la resilienza e lo sviluppo dei territori deve poggiare, accanto a misure di salvaguardia tipo le SNAI, sulla valorizzazione degli asset forti. La creazione di punti di eccellenza, di valorizzazione dei marcatori identitari, siano essi materiali o immateriali, rappresenteranno il focus delle proposte di sistema da calare nei sistemi locali. Si attiveranno interventi sugli impianti di risalita, sul centro Florens di San Giovanni in Fiore, su rifugi e punti di ristoro Arsac e, in generale, su molti asset di proprietà regionale, alcuni dei quali verranno riconvertiti dalle loro funzioni d’uso a centri di formazione per l’alto artigianato di qualità di comparti come l’arte orafa e della tessitura”.