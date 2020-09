I carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto, a seguito di attività d’indagine hanno arrestato un 55enne ed un 59enne del luogo. I due sono stati sorpresi dai militari mentre raccoglievano, da una piantagione formata da 106 piante, sostanza stupefacente tipo marijuana quantificata in kg 40. Dalle successive perquisizioni domiciliari è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente di tipo marijuana del peso complessivo di kg 10 e 5 detonatori che sono stati recuperati e messi in sicurezza da personale specializzato artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza. Gli arrestati dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso le proprie abitazioni e posti agli arresi domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.