A pochi giorni dall’inizio delle lezioni, si registrano i primi casi di positività nelle scuole calabresi. Nelle ultime 24 ore sono almeno quattro le allerte seguite dalle rispettive Aziende sanitarie di competenza. A Cosenza si sta monitorando il contagio di una studentessa del liceo classico “Bernardino Telesio”, con una intera classe e una docente messi in quarantena; fortunatamente i tamponi, per come comuncato dal preside del liceo, hanno dato esito negativo. A Reggio Calabria si segue con attenzione il caso di una studentessa del liceo scientifico “Leonardo Da Vinci”, mentre a Rombiolo, piccolo centro del Vibonese, è stata chiusa la scuola dopo due casi sospetti di Covid-19 legati ad altrettanti collaboratori scolastici. Proprio la zona di Vibo Valentia si è svegliata ieri con l’amara sorpresa di cinque nuovi contagi, tre dei quali nel piccolo centro di San Costantino Calabro. I nuovi casi positivi hanno portato anche alla sospensione delle lezioni per le due classi frequentate dai figli di un uomo che rientra tra i cinque positivi di oggi. C’è, dunque, grande attenzione sull’emergenza pandemica, mentre si stanno avviando gli accertamenti sui due casi positivi tra addetti del Comalca, il consorzio agroalimentare della Calabria che è stato chiuso in via precauzionale per tre giorni a partire da oggi. Attesa anche per le verifiche in atto in provincia di Reggio Calabria, dove sono state registrate alcune positività.