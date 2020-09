Coppa Italia, impresa del Catanzaro di Calabro in 10: eliminato il Chievo ai rigori

di RTC Sport

Il Catanzaro fa bis. Dopo la Virtus Francavilla elimina anche il Chievo Verona, formazione di serie B. Grande sofferenza per la squadra di Calabro che ha ragione della squadra scaligera ai calci di rigore dopo essere rimasta in 10 uomini. Un’autentica impresa quindi. Nei 90′ regolamentari vanno a bersaglio De Luca per i padroni di casa e Martinelli per il Catanzaro. Ai calci di rigore il Catanzaro prevale. Subito a segno Carlini, mentre Branduani para il primo penalty gialloblu’. A bersaglio anche Curiale per i giallorossi calabresi. Sbaglia invece Bayeye. Ma ci pensano Martinelli, Pinna (foto, bellissimo il suo mancino potente e preciso), Garufo, Casoli e Verna a regalare a mister Calabro la seconda gioia stagionale. Una qualificazione che crea quell’entusiasmo che il tecnico invocava e si augurava.