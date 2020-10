Cresce ancora, ma in maniera leggermente inferiore al giorno precedente, il numero dei positivi in Calabria. Con 1.972 tamponi processati ne sono stati trovati 17 (-1 sul giorno precedente) che portano il totale da inizio pandemia a 2.002 con 201.540 test effettuati. I casi attivi sono 537 (-18) con un aumento di guariti di 35 unità (per un totale di 1.365). Le persone in rianimazione sono 2 mentre quelle ricoverate in reparto 32 (-1) e quelle in isolamento domiciliare 503. Le vittime sono 100. Cosenza ieri ha registrato un nuovo positivo con indagine in corso. Catanzaro uno da rientro, 8 da focolaio noto e 4 da nuovo focolaio (a Lamezia). Reggio Calabria ha registrato due nuovi positivi. Lo riferisce il bollettino della Regione Calabria. Schizzano intanto i contagi per Covid 19 in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.548 nuovi casi, un incremento che non si verificava da oltre cinque mesi e che è stato individuato con un numero di tamponi record: 118.236 circa 13mila più di mercoledì. Prevista anche nel Lazio la misura già adottata dalla presidente Santelli in Calabria, cioè l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto. Intanto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte ha confermato quella che era fino a ieri mattina solo un’ipotesi. “Andremo in Parlamento a chiedere la proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio” ha detto il premier. L’Ema nel frattempo ha iniziato ad analizzare i dati del vaccino contro il Covid-19 messo a punto da AstraZeneca e dall’università di Oxford, primo passo dell’iter di approvazione. Lo ha confermato la stessa agenzia europea del farmaco sul proprio sito, precisando che è il primo candidato che arriva a questa fase.