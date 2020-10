Nella Basilica dell’Immacolata Catanzaro ha reso l’estremo saluto al professore Carlo Rippa, scomparso giovedì a 84 anni. Carlo Rippa, persona di grande finezza e cultura, ha insegnato per decenni economia nelle scuole superiori ed ha allevato, in questa veste, intere generazioni di studenti. Fu tra i padri fondatori dell’Ordine dei commercialisti a Catanzaro ed ebbe ruoli di grande rilievo come revisore dei conti in numerose aziende calabresi di primo livello. Penna raffinata, dopo essere andato in pensione come docente ha iniziato una intensa attività come giornalista pubblicista e come opinionista sul nostro giornale, scrivendo pezzi di raro spessore su importanti argomenti della vita sociale, economica e religiosa del nostro Paese. Uomo di grandi valori umani, lascia in chi ha avuto il privilegio di averlo come amico un vuoto incolmabile. Mancheranno a tutti il suo sorriso sempre schivo e bonario, la sua grande umiltà, la sua capacità unica di approfondire e ragionare sulle cose per coglierne, sempre, il significato più importante.