E’ una crescita stabile quella delle positività al coronavirus in Calabria. Ieri ne sono state segnalate 18, una in più rispetto al giorno prima, con 1.742 tamponi processati. I casi totali dall’inizio della pandemia salgono a 2.020 con 203.282 tamponi fatti, mentre quelli attivi sono 538 (+1) per effetto di 17 nuove guarigioni che portano il totale a 1.382. Calano da 2 a 1 le persone ricoverate in rianimazione, mentre quelle nei reparti sono 34 (+2). Altre 503 persone sono in isolamento domiciliare. Le vittime totali restano 100. A Cosenza ieri registrati quattro nuovi casi di cui tre da rientri. A Catanzaro 7 nuovi positivi da contact tracing. Reggio Calabria, invece, ha comunicato 5 nuovi positivi di cui 4 da contact tracing e 1 migrante mentre Vibo Valentia ne ha comunicato 2. Restano alti, per il secondo giorno consecutivo, i nuovi contagi per Covid 19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2.499 (giovedì l’aumento era stato di 2.548). Stabile rispetto a giovedì l’incremento del numero delle vittime: 23 in un giorno, per un totale di 35.941. Nel periodo 10-23 settembre 2020, l’indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,01. Sono 12 le Regioni con un Rt maggiore di 1 questa settimana, E’ quanto evidenzia il consueto monitoraggio settimanale del ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, relativo alla settimana 21-27 settembre. Nelle prossime settimane si potrà meglio valutare l’impatto dei contagi nelle scuole.