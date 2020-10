Felice Evacuo sarà un calciatore del Catanzaro. A breve l’ufficialità. Come era emerso dalle parole del DG del Catanzaro, Diego Foresti, ospite in studio giovedì di RTC, è’ ormai finita la storia tra l’attaccante campano ed il Trapani Calcio in questo burrascoso inizio di stagione per la società siciliana che rischia la radiazione dal campionato. Evacuo ha firmato la risoluzione del contratto con il Trapani, richiesta a causa delle note difficoltà economiche del club e si legherà alla società calabrese per un anno ed andrà a rafforzare sensibilmente la batteria delle punte a disposizione di mister Calabro, costituendo un reparto d’attacco di notevole esperienza oltre che di caratura tecnica importante con Curiale, Di Piazza e Carlini. L’attaccante nato a Pompei nel 1982 sarà molto probabilmente già oggi ufficialmente un nuovo calciatore dell’Us Catanzaro.