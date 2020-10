Agifar Catanzaro augura buon lavoro agli eletti dell’Ordine dei Farmacisti

Il Presidente di Agifar Catanzaro, Ettore Lavorato, e l’associazione tutta dei giovani Farmacisti di Catanzaro augurano agli eletti dell’Ordine dei Farmacisti buon lavoro.

“Un grande e sentito ‘in bocca al lupo’ ai componenti della lista Armonia eletti nella giornata di ieri in occasione delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Farmacisti di Catanzaro. Il Presidente dell’associazione Giovani Farmacisti di Catanzaro (Agifar Catanzaro) assieme a tutti i componenti – si legge nella nota di Agifar – si congratulano per il grandioso risultato della riconfermata “squadra” di colleghi capitanata dal Presidente, Vitaliano Corapi, con l’auspicio di un quadriennio prospero e intento, come sempre, a valorizzare la categoria del Farmacisti. Un forte e sentito ringraziamento va ad Antonio Perri, funzionario dell’Ordine, figura di rilievo e importante collante tra la nostra Associazione e l’Ordine”.