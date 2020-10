Suona il gong della sessione estiva di calciomercato. Di seguito il riepilogo delle operazioni, in entrata e in uscita, portate a termine dal club rossoblù.

ACQUISTI

Wladimiro Falcone (p, Sampdoria); Ihsan Sacko (a, Nizza); Gianmarco Ingrosso (d, Pisa); Ben Lhassine Kone (c, Torino); Mohamed Rayane Bahlouli (c, Sampdoria); Ettore Gliozzi (a, Monza); Devid Eugene Bouah (d, Roma); Adrian Tabarcea Petre (a, FCSB); Abou-Malal Ba (c, Nantes); Brayan Emanuel Vera Ramírez (d, Lecce); Gennaro Borrelli (a, Pescara); Davide Petrucci (c, Ascoli); Kristjan Matoševič (p, Triestina).

CESSIONI

Riccardo Moreo (a, Lucchese); Gianluca Litteri (a, Triestina).