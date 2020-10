La squadra del Castrovillari, che milita nel girone I della Serie D, è in quarantena obbligatoria avendo giocato domenica scorsa con il Paternò, squadra in cui alcuni giocatori sono risultati positivi al Covid 19. La messa in quarantena della squadra di calcio è stato il primo atto del sindaco di Castrovillari Mimmo Lo Polito, dopo la sua rielezione avvenuta ieri. “Questa mattina – ha scritto lo Polito in una nota – ho disposto l’isolamento fiduciario dei componenti della Società del Castrovillari Calcio.La Società calcistica, venuta a conoscenza ieri pomeriggio della positività di tre componenti della rappresentativa e dello staff del Paternò, che ha giocato domenica 4 ottobre con il Castrovillari C si è subito attivata per avere comunicazione ufficiale , pervenuta soltanto nella serata di ieri, e immediatamente comunicata al primo cittadino”. “Ho immediatamente richiesto i tamponi – dice ancora il sindaco Lo Polito – sui componenti della squadra e dello staff del Castrovillari Calcio, domiciliati nella nostra città; mentre per coloro i quali sono residenti in altri comuni è stata inoltrata apposita comunicazione ai rispettivi sindaci”.