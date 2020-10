“Da Taurianova si rinasce. Ci candidiamo a conquistare tutta la Calabria dimostrando che si può governare allontanando la ‘ndrangheta ed il malaffare”. Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo a Taurianova alla manifestazione organizzata per festeggiare l’elezione a sindaco di Roy Biasi, esponente della Lega. “Consideratemi -ha aggiunto Salvini- uno di voi, Lascio un pezzo del mio cuore qui a Taurianova”. “Non mi sono pentito di avere candidato Antonino Minicuci a sindaco di Reggio Calabria. Riconosco che si si é battuto come un leone, seppur perdendo. Ma nella vita si può anche perdere”, ha detto ancora Matteo Salvini a Taurianova. “Sul fatto che Il centrodestra abbia perso in due capoluoghi di provincia in Calabria, Reggio e Crotone -ha aggiunto Salvini- saranno fatte le valutazioni nei prossimi giorni”. Contro Salvini ci sono state contestazioni con fischietti da parte di alcune decine di persone, ma anche applausi e consensi da parte di suoi sostenitori. “In democrazia i cittadini hanno sempre ragione. Se i cittadini hanno scelto Roy, i fischietti tirateli fuori fra 5 anni e andate a casa”. Così Matteo Salvini, contestato a Taurianova da una cinquantina di cittadini, ha replicato dal palco. Intanto i rappresentanti del centrosinistra presenti in Consiflio regionale hanno chiesto “una seduta ad hoc per discutere delle aberranti e incredibili esternazioni a Catania del vicepresidente della Giunta regionale Spirlì”. I capigruppo dell’opposizione Domenico Bevacqua (Pd), Pino Aieta (Dp), Marcello Anastasi (Iric) e Francesco Pitaro (Gruppo misto), ritengono, é detto in una nota, che “quelle espressioni, inequivocabilmente razziste e omofobe, sono palesemente incompatibili con la carica che Spirlì occupa e suscitano allarme e sdegno in tutti coloro che, quotidianamente, si battono per contrastare il linguaggio dell’ odio e della discriminazione”.

redazione@giornaledicalabria.it