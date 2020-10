L’Amc Spa informa sulle variazioni che nella giornata di domani, mercoledì 7 ottobre, il servizio di trasporto pubblico subirà in seguito all’ordinanza n.351 del 2020 emessa dal Comando della Polizia Municipale, in relazione al passaggio del Giro d’Italia a Catanzaro, che comporterà la forte riduzione della viabilità urbana che interesserà importanti assi di comunicazione stradale e della rete di esercizio. Dalle ore 9.45 – orario di chiusura della viabilità, così come indicato nell’ordinanza – tutti gli autobus dovranno rientrare necessariamente in desposito. Resterà regolarmente operativo il servizio di navetta del parcheggio Musofalo e quello della funicolare. Tutti i servizi riprenderanno alla totale riapertura della circolazione stradale, dopo ufficiale comunicazione da parte della Polizia Municipale.