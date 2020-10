CATANZARO/ Mercoledì 7 ottobre, orientativamente fra le ore 12:15 e le 13:15, il Giro d’Italia transiterà da Catanzaro in occasione della quinta tappa, la Mileto-Camigliatello. I ciclisti percorreranno il capoluogo calabrese da sud a nord, entrando in città nel quartiere Lido (da Roccelletta di Borgia) e uscendo dal ponte Morandi-viale De Filippis e galleria del Sansinato. In totale, percorreranno 14 chilometri di territorio comunale seguendo il percorso quadrivio Nalini, via Nazionale, viale Magna Graecia, rotatoria Santa Maria, viale Cassiodorio, viale degli Angioini, viale Brutium, viale dei Bizantini, viale dei Normanni, saliranno da via Nuova e via De Seta (zona Bellavista), quindi imboccheranno corso Mazzini verso nord fino al Cavatore, da piazza Matteotti (lato istituto Industriale) imboccheranno via Turco, il ponte, viale De Filippis, il Sansinato fino all’uscita della ss 280 di Martelletto.