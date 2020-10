Giornata Mondiale della Vista, Loprete (Iapb): “Serve più prevenzione”

Nel mondo, secondo l’OMS sono circa 2,2 miliardi le persone affette da gravi problemi oculari ai quali si deve garantire l’accesso a cure tempestive e di qualità, per evitare di avere un numero maggiore di ciechi ed ipovedenti. L’obiettivo è sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla tutela del più importante dei cinque sensi: a livello mondiale otto casi di disabilità visiva su dieci sono evitabili. Gli oftalmologi sono concordi nell’affermare che quando gli occhi si ammalano è alle volte troppo tardi per intervenire e che servirebbe più prevenzione. Anche quando le terapie e gli interventi non possono più aiutare, la riabilitazione visiva consente di riconquistare spazi di autonomia e libertà. È proprio per questo motivo che il secondo giovedì di ottobre si celebra la Giornata Mondiale della Vista, indetta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dall’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità e dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie oculari. Come affermato dal Presidente IAPB Calabria Luciana Loprete: “È necessario, con ogni mezzo idoneo, fornire informazioni e consulenza sulle minorazioni visive, nonché un sostegno diretto ove fosse considerato necessario; servono più prevenzione e riabilitazione.” Quest’anno, la pandemia da Covid-19 ci impone di evitare eventi con la partecipazione attiva della cittadinanza, che sarebbero sottoposti a rischio di contagio. Per questa ragione, il Comitato di Catanzaro dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità insieme all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in occasione della Giornata Mondiale della Vista, l’8 ottobre, ha svolto la maggior parte delle iniziative in modalità telematica:

⁃ registrando uno spot incisivo in trasmissione nelle tv locali e stampa online nei giorni precedenti

⁃ realizzando un’intervista di carattere medico-informativo che verrà trasmesso nella giornata di Giovedì 8 ottobre

Per tutti i cittadini inoltre, è possibile sottoporsi a SCREENING OCULISTICI GRATUTI presso l’Ambulatorio “Mario Barbuto” – Via Gattoleo n. 2 (Loc.Piterà) 8 Ottobre dalle ore 15:30 alle 16:30

➡️ Per accedere alla struttura è necessario indossare la mascherina.

➡️ All’entrata principale vi accoglierà un operatore che provvederà a misurare la temperatura corporea; qualora la temperatura sia pari o superiore a 37.5 non si potrà entrare.

➡️ Mantenete le distanze di sicurezza interpersonali di almeno 1 metro, anche nei posti a sedere presenti nelle sale di attesa, evitando di sostare nei corridoi antestanti.

➡️ E’ necessario rispettare l’orario fissato per le visite ambulatoriali, arrivando con massimo 15 minuti di anticipo.

➡️ L’ingresso è permesso ad un solo paziente per volta.