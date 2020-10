Catanzaro/ Spaccio di stupefacenti in zona Sud, un arresto

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri di Catanzaro nell’area sud della città. Questa volta ad operare i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia che, a seguito di un servizio di pattuglia automontata, traevano in arresto D.G.D. classe 1982, convivente con precedenti di polizia. I militari durante il normale servizio di pattuglia, nel passare in una via nei pressi della Stazione ferroviaria di Catanzaro Lido notavano sul balcone di un’abitazione privata delle piante verosimilmente di Marijuana. Insospettiti, decidevano di approfondire e salivano nell’abitazione per effettuare una perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione trovavano circa 52,80 grammi di sostanza stupefacente di tipo Marijuana, un bilancino di precisione, quattro piante di Marijuana di varie dimensioni e una somma di denaro di 520 euro in banconote di piccolo taglio non giustificabili. Il tutto è stato posto a sequestro da parte degli operanti. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Catanzaro.