Riparte l’avventura della Sila3Vette

E’ già tempo di Sila3Vette. Dopo il clamoroso successo della scorsa edizione, il grande ultraraid calabrese ha rimesso in moto tutto l’apparato organizzativo in vista della sua prossima edizione, fissata in calendario dal 12 al 14 febbraio del prossimo anno. Rispetto all’edizione scorsa molto è cambiato, la gara di Camigliatello Silano è stata una delle ultime a poter andare in porto quando già le prime avvisaglie dell’epidemia di Covid-19 iniziavano a diffondersi per l’Italia, costringendo tutto il Paese a una lunghissima astinenza non solo dalla corsa, ma da tutto lo sport cambiando chissà fino a quando tutte le nostre abitudini. E’ quindi anche un messaggio di speranza e ottimismo quello che lo staff di Giuseppe Guzzo e Mara Carchidi lancia promuovendo la propria manifestazione, che naturalmente verrà allestita seguendo rigidamente tutte le disposizioni sanitarie in atto.

Confermate le distanze della gara, compresa la novità dell’ultima edizione, la Sila3Vette 1947 sulla distanza di 140 km per 5.500 metri di dislivello, questa volta non più a inviti. Previste anche le prove di 80 km per 2.684 metri, di 40 km per 1.280 metri e le distanze ideali per un primo approccio con un simile delicato evento, quella sui 21 km e quella sui 5 km da affrontare insieme al proprio cane. Come nella tradizione della Sila3Vette, si potrà gareggiare a piedi, in sella alla propria Fat-bike, sugli sci di fondo e anche la prova Dog Endurance, facendosi trainare dalla propria muta di amici a 4 zampe. I primi assoluti si garantiranno la partecipazione alle altre due più importanti manifestazioni mondiali del settore, la Rovaniemi150 in Finlandia e l’Idita Sport in Alaska.