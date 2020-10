Covid, Conte: “Non escludo lockdown circoscritti”. Cala il numero dei contagi

“Escluderei lockdown e lo dico a ragion veduta”. Lo ha detto il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte. “Se la curva dovesse continuare a salire, si potrebbe pensare a lockdown circoscritti”. Relativamente agli equilibri di Governo Conte ha sostenuto come “i numeri ci sono, la maggioranza è coesa” ha risposto ad una domanda sull’approvazione in parlamento dell’Anadef, approvazione che richiede la maggioranza assoluta dei voti. Intanto cala il numero dei contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore: dal bollettino del ministero della Salute emerge che i nuovi casi registrati ieri sono 4.619 (837 in meno rispetto all’aumento totale di domenica, che era di 5.456) ma è basso anche il numero dei tamponi effettuati (- 19.216) nello stesso giorno: 85.442 rispetto ai 104.658 di domenica e i 133.084 eseguiti nella giornata di venerdì. Il totale dei contagiati – compresi guariti e vittime – sale a 359.569. Netto aumento del numero delle vittime: 39 in un giorno rispetto alle 26 registrate ieri. Il totale dall’inizio dell’emergenza sale a 36.205.

redazione@giornaledicalabria.it