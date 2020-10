Firmato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il nuovo dpcm contenente le misure di contenimento per contrastare la diffusione del Covid-19. Il provvedimento sarà in vigore da mercoledì 14 ottobre fino al 13 novembre. Obbligo di indossare le mascherine all’aperto e nei luoghi chiusi al di fuori delle abitazioni private, con le eccezioni dell’attività sportiva, dei bambini sotto i 6 anni e delle persone con disabilità incompatibili con l’uso del dispositivo. Nuove disposizioni per i locali che dovranno chiudere alle 24 e la consumazione, dopo le 21,00, niente consumazioni davanti al locale dopo quell’ora.

Sconsigliate anche le cene e gli incontri in casa con più di 6 persone non conviventi. Il dpcm prevede una presenza di non oltre il 15% dei partecipanti negli impianti sportivi, con un limite massimo di 1.000 spettatori all’aperto e 200 al chiuso. Idem per cinema, teatri e sale da concerti. Vietato inoltre lo sport di contatto a livello amatoriale, a partire dal calcetto (consentito invece nei casi di società o a livello professionistico) e vengono anche sospesi viaggi di istruzione e gite scolastiche.