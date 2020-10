Tre allievi carabinieri che stanno frequentando la Scuola di Reggio Calabria sono risultati positivi al tampone naso faringeo. Lo screening è stato esteso, in via precauzionale, anche ad altro personale della Scuola. Lo rende noto l’Arma. I militari interessati, tutti asintomatici, sono stati posti in quarantena nell’istituto di formazione. Le attività addestrative, rende noto il Comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria, “proseguono regolarmente grazie alle misure di contenimento adottate, così come non vi è alcuna esposizione per la popolazione residente”.

redazione@giornaledicalabria.it