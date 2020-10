Il tecnico Domenico Toscano ha diramato la lista dei 24 calciatori convocati per la gara tra Virtus Entella e Reggina, valevole per la terza giornata del campionato di Serie BKT che si giocherà allo stadio Comunale di Chiavari domani alle ore 14.. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Farroni, Guarna.

Difensori: Cionek, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rossi, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Ménez, Vasic.

Voglia di riscatto dei liguri che non sono partiti col piede giusto in campionato. Tra gli Amaranto fuori causa Rolando, mentre Rivas e Vasic sono recuperati. Toscano, in conferenza stampa, ha affermato di non portarsi dietro grossi dubbi di formazione: “Guarna andrà in porta per il problema di Plizzari. Sulla fascia destra giocherà Situm. Io guardo e analizzo la condizione dei calciatori. L’Entella ha calciatori che possono metterci in difficoltà, ma noi abbiamo potenzialità enormi per fare male, dovremo arrivare nelle migliori condizioni per esprimere il nostro gioco”. Toscano felice per l’apertura degli impianti, seppur parzialmente, ai tifosi: “E’ un fattore importante, può incidere sul clima che si respira all’interno della partita. Ci manca il loro affetto quando siamo in campo”.