Santelli, il dolore bipartisan dei consiglieri regionali

Il dolore bipartisan dei consiglieri regionali della Calabria per la scomparsa del presidente della Giunta, Jole Santelli, di Forza Italia. Dai banchi della maggioranza di centrodestra a quelli dell’opposizione di centrosinistra, sono tanti i messaggi di cordoglio che la politica regionale ha indirizzato in omaggio alla governatrice. Giovanni Arruzzolo, capogruppo di Forza Italia alla Regione, si dice “profondamente sconvolto e addolorato dalla prematura scomparsa della presidente Jole Santelli. Tenace e combattiva, Jole Santelli ha affrontato la malattia con grande coraggio e determinazione, le stesse che hanno caratterizzato il suo impegno politico sin dagli esordi”. A sua volta, il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Filippo Pietropaolo, dice: “Conoscevo Jole da anni, e ne ho sempre apprezzato l’intelligenza, la competenza, la capacità di rendere gentile il suo autorevole profilo istituzionale, impreziosendolo di una grande carica di umanità. In questi mesi ho avuto il privilegio di collaborare con una donna che ha saputo dimostrare in poco tempo, e in una situazione di grave emergenza, la capacità di guidare e dare una prospettiva ad una regione schiacciata da problemi antichi e dalla rassegnazione”. Per Antonio De Caprio (Fi), presidente della commissione regionale anti-ndrangheta, Santelli è stata “una persona straordinaria, che ha saputo trasmettere a tutti i calabresi una voglia di vivere che traspariva da ogni sua parola, da ogni suo gesto. Nel cuore conserverò per sempre momenti indimenticabili della mia vita e del tratto di strada che ho percorso insieme a lei”. Baldo Esposito (Cdl), presidente della commissione regionale sanità: “Ti ricorderò sempre con stima ed affetto e sono sicuro che, lavorando insieme, avremmo potuto tentare di cambiare le sorti di questa sventurata regione e, forse, saremmo riusciti a produrre più di qualcosa di positivo, da tramandare alle future generazioni. Tu hai gettato il seme di questo lavoro ed ora toccherà a tutti noi, impegnati in politica in Calabria, raccogliere la tua pesante eredità, per proseguire nella strada che, in pochi mesi di lavoro, avevi tracciato” Giacomo Crinò, capogruppo regionale della Cdl, evidenzia come “Jole Santelli oltre ad essere stata una ottima persona è stata anche un’autorevole rappresentante della politica e delle istituzioni”. Inoltre, Pietro Molinaro (Lega), presidente della sesta commissione agricoltura, dà così “l’addio al presidente, il tuo ricordo, le idee e la tua generosità rimarranno indimenticabili”. Si associa al cordoglio anche Giuseppe Graziano, capogruppo dell’Udc in Consiglio regionale: “Ora toccherà a noi, a chi ti l’ha conosciuta e apprezzata come donna, come personalità di governo e rappresentante delle istituzioni, far sì che i tanti semi gettati da Jole nella sua terra di Calabria crescano e si moltiplicano. E siamo certi che è questo che lei vorrebbe”. Messaggi di dolore anche dalla minoranza di centrosinistra. Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Domenico Bevacqua, esprime “emozione e turbamento alla notizia della morte della presidente Santelli. Ha combattuto a lungo e fino all’istante estremo contro il peggiore dei nemici. Lo ha fatto senza rinunciare mai al suo desiderio di vita, alla sua passione per la politica, al suo impegno nelle istituzioni. La politica ci ha visto sempre in schieramenti contrapposti, l’umanità e il reciproco rispetto non sono mai venuti meno”. “La prematura, inaspettata, scomparsa della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, ci lascia – senza ipocrisia – senza parole”, aggiunge il consigliere regionale del Pds, Libero Notarangelo, per il quale “davanti alla solennità della morte non ci sono steccati ideologici, divergenze politiche, sterili discussioni. La presidente Santelli ha saputo trasformare in vitalità incosciente il dolore, e in coraggio la pressione e la preoccupazione per un percorso in salita”. Anche il consigliere regionale del Pd, Luigi Tassone, ricorda Santelli come “persona determinata e coraggiosa, pronta a portare fino in fondo le proprie battaglie. Ci ha diviso la visione politica ma ci ha unito lo spirito di far crescere e cambiare la Calabria”. Marcello Anastasi, capogruppo di “IriC”: “La Calabria perde la sua guida, una figura importantissima che si è sempre contraddistinta per il rispetto e la lealtà istituzionale. E’ dunque necessario che tutte le forze politiche comprendano quanto sia difficile il periodo che abbiamo davanti”. Infine, Graziano Di Natale (“IriC”), segretario questore del Consiglio regionale, parla di “tragedia, dinnanzi a tanto dolore, ogni considerazione è fine a se stessa. Resterà impressa nella mia mente l’immagine di una donna forte e determinata, nonostante tutto”.