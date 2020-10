Catanzaro-Foggia 2-1, prima rete di Felice Evacuo

Il Catanzaro supera soffrendo il Foggia che, nonostante i problemi, si è dimostrato avversario coriaceo e mai domo. Seconda vittoria stagionale per la squadra di Calabro che sale a 7 punti in classifica in buona posizione. Felice Evacuo sblocca la contesa al 17′, prima rete con la maglia del Catanzaro per il re dei bomber di serie C. Il vantaggio regge solo un quarto d’ora in quanto il Foggia si rifà sotto e guadagna un calcio di rigore che Curcio trasforma in rete, 1 a 1 al 34′. Nella ripresa Calabro rimescola le carte, butta nella mischia Carlini e Curiale. Il Catanzaro attacca all’arma bianca ma non è lucido, il Foggia contiene e di rimessa prova a graffiare appena puo’. La svolta arriva al 73′ quando Massimiliano Carlini realizza il nuovo sorpasso, quello decisivo. Il Foggia 5′ dopo rimane in dieci uomini per il rosso ad Anelli, protagonista di un fallo tanto ingenuo quanto inutile. Nonostante l’inferiorità la squadra di Marchionni combatte e rende la vita difficile al Catanzaro, sfiorando la rete del pari in una circostanza clamorosa. Dopo ben 5′ di recupero il direttore di gara decreta la fine delle ostilità, per il Catanzaro seconda vittoria interna e classifica che inizia a sorridere.