Covid, Abramo: “Fondamentale il rispetto delle regole”

“La nuova stretta anti-covid disposta dal Governo, alla luce dell’aumento dei contagi sul territorio nazionale, ha rimesso al centro dell’attenzione la necessità che, da parte di tutti i cittadini, venga assicurato il rispetto delle regole per scongiurare eventuali chiusure anche di strade e piazze interessate da fenomeni di assembramento”. Lo afferma, in una dichiarazione, il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. “E’ per questo motivo – aggiunge . che l’impegno e la responsabilità di cittadini ed esercenti sono fondamentali per garantire una sicura continuità delle attività che riguardano, in modo particolare, il settore della ristorazione interessato da misure stringenti. Il Dpcm emanato ieri ha disposto, infatti, la chiusura degli esercizi di ristorazione alle ore 24.00 con successiva apertura non prima delle ore 5.00 e con un massimo di sei persone per tavolo. Per i bar, i pub e altri locali alle 18, inoltre, sarà sospesa la somministrazione in piedi all’esterno, con la possibilità di consumare solo al tavolo. L’amministrazione vigilerà sul rispetto delle regole, specialmente nelle aree che sono interessate solitamente da importanti flussi di utenti e dalla presenza di giovani e giovanissimi”. “Il mio appello a tutti i cittadini e agli operatori – dice ancora Abramo – è quello di rispettare pedissequamente i divieti. Catanzaro e i catanzaresi, fin dall’inizio dell’emergenza covid, hanno dimostrato un grande senso di responsabilità e di collaborazione. Sono certo che, davanti ad una nuova allerta lanciata dal Governo, ognuno saprà, per la propria parte, attenersi alle regole con l’obiettivo primario di salvaguardare la sicurezza e la salute pubblica”.