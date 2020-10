Sono 136 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Calabria. Un dato che si mantiene alto rispetto agli ultimi giorni e, soprattutto, rispetto ai mesi precedenti. Un dato che comincia a preoccupare anche perché alcuni casi di positività costringono alla chiusura importanti uffici pubblici, tra cui quelli della Provincia di Cosenza, dell’Agenzia delle Entrate, del Tribunale e della sede Inps a Lamezia, del Comune di Diamante e del Comune di Cutro. Impennata di nuovi casi in Italia; nelle ultime 24 ore sono stati 15.199 i contagiati (martedì erano stati 10.874). Sono 127 i deceduti (martedì 89). E’ il dato più alto da quando è ripreso a crescere il contagio. Forte balzo in avanti dei contagi in Campania. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.760 rispetto ai 1.312 di martedì. I tamponi effettuati sono stati 13.878 contro i precedenti 10.205. I morti sono 11, deceduti tra il 17 ed il 20 ottobre ma registrati nella giornata di mercoledì. Anche la Lombardia ha fatto registrare un aumento dei positivi. Su oltre 20 mila tamponi ieri nel Lazio si sono registrati 1.219 casi positivi, 16 i decessi e 133 i guariti. E’ record per i tamponi fatti in Italia nelle ultime 24 ore: sono stati oltre 177 mila con una incidenza rispetto ai nuovi casi pari all’8,5%.