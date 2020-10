“In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 246.034 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 248.178 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 3.286 (+187 rispetto a ieri), quelle negative 242.748”. Lo rende noto la Regione Calabria nel bollettino quotidiano dei dati relativi al coronavirus: i decessi dall’inizio dell’emergenza sono 105 (dato invariato negli ultimi due giorni). In questo contesto continua ad aumentare il numero dei ricoveri per coronavirus, passati nelle ultime 24 ore da 87 a 94. Intanto sono stati accertati 16 nuovi casi di contagio da Covid 19 nella casa per anziani ‘L’incontro’, in località Spezzano piccolo di Casali del Manco, la cui titolare era già stata trovata positiva. I nuovi casi riguardano 14 ospiti e due operatori della struttura, tutti asintomatici. E a umentano ancora i contagi per coronavirus in Italia: secondo il bollettino del ministero della Salute nelle ultime 24 ore sono stati individuati 16.079 nuovi casi, quasi mille più di mercoledì, ma con circa 7.500 tamponi in meno (170.392 contro 177.848). Il totale dei contagiati, comprese vittime e guariti, sale così a 465.726. In aumento anche il numero delle vittime: 136 in un giorno, mentre ieri erano 127, per un totale che è arrivato a 36.968.