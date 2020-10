Pordenone-Reggina 2-2, Folorunsho acciuffa il pari al 90′

LA GARA/ Davanti a 600 spettatori la Reggina coglie un pari sofferto in casa del Pordenone. La gara ha vissuto di sussulti. Gli amaranto calabresi avanti al 13′ ancora con Liotti, terza rete stagionale per il cursore sinistro. La Reggina sfiora l’allungo con Bianchi in chiusura di tempo ma non va, ad ogni modo la squadra di Toscano chiude avanti il primo tempo. Dopo l’intervallo il Pordenone parte con piu’ smalto e ribalta la situazione. Pareggia al 49′ con Diaw. Al 69′ Ciurria inventa un supergol che decreta il vantaggio friulano. Dopo vari assalti infruttuosi, la Reggina acciuffa il pari al 90′ grazie a Folorunsho. Finale 2 a 2.

LE DICHIARAZIONI DI MISTER TOSCANO

Nel post-gara il tecnico Domenico Toscano è intervenuto dalla sala stampa dello stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro attraverso i canali di Reggina TV. Queste le sue dichiarazioni:

“Abbiamo fatto bene nei primi 45 minuti e se il tiro di Bianchi all’ultimo istante avesse varcato la linea della porta avremmo affrontato la ripresa in modo diverso. Nei 20 minuti al rientro dagli spogliatoi il Pordenone ha fatto meglio e non era assolutamente semplice ribaltarla o comunque riprenderla. Ciurria ha tirato fuori davvero un eurogol Alla fine è arrivato questo pari e credo ci stia tutto“.

Sui nuovi: “Chi è arrivato ha intrapreso un percorso di crescita che li porterà piano piano ad essere sullo stesso livello degli altri. Mi riferisco ai vari Situm, Di Chiara, Folorunsho e agli attaccanti. Mi dispiace non aver avuto Faty in condizione, ma arriverà anche il suo momento“.

Sull’importanza della parola costanza in Serie B: “Bisogna avere continuità nelle prestazioni e nei risultati. E’ normale cercare di trovare quello che ci è mancato in queste settimane per portare a casa qualche punto in più. Quando analizziamo la partita lo facciamo a 360 gradi. Qualche calciatore ha fatto fatica nel secondo tempo, per via dei tanti turni ravvicinati. Fortunatamente dispongo di una panchina composta da elementi che permettono a chi parte dall’inizio di poter rifiatare, non abbassando la qualità generale della squadra. Solo attraverso il lavoro si trova costanza nelle prestazioni e nei risultati”.

Sui minuti finali e su Ménez: “Se fossimo stati più lucidi negli ultimi 5′ e se ci avessimo creduto un pizzico in più probabilmente avremmo potuto fare bottino pieno. Siamo contenti di avere recuperato andando sotto, per la prima volta nella stagione. E’ un buon segnale perchè fa capire che questo gruppo non molla mai. Puntiamo a recuperare Ménez per la gara con la Spal. Già martedì accusava qualche fastidio, ma in questi due giorni ha fatto di tutto per esserci. Non si sono presentare le condizioni e abbiamo preferito non rischiarlo. Per noi è un calciatore importante“.

IL TABELLINO/ PORDENONE-REGGINA 2-2

Marcatori: 13′ Liotti (R), 49′ Diaw (P), 69′ Ciurria (P), 90′ Folorunsho (R)

Pordenone (4-3-1-2): Perisan; Vogliacco, Barison, Bassoli, Falasco; Magnino (68′ Misuraca), Calò, Zammarini; Scavone (46′ Butic); Ciurria (86′ Mallamo), Diaw. A disposizione: Bindi, Berra, Stefani, Musiolik, Pasa, Camporese, Adam Jan, Rossetti. Allenatore: Tesser.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono (83′ Situm), Cionek, Delprato; Rolando, Bianchi (58′ Folorunsho), Crisetig, Liotti (58′ Di Chiara); Bellomo (76′ Mastour); Denis (58′ Vasic), Lafferty. A disposizione: Farroni, Gasparetto, Peli, Rossi, Stavropoulos, De Rose, Faty. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Eugenio Abbattista di Molfetta (Giovanni Baccini di Conegliano e Davide Moro di Schio). Quarto uomo: Daniele Paterna di Teramo).

Note – Spettatori 600. Ammoniti: Bellomo (R), Rolando (R), Cionek (R), Misuraca (P), Di Chiara (R), Calci d’angolo: 7-2. Recupero: