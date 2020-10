Catanzaro, giovane minaccia il suicidio in via Martiri di Cefalonia: bloccato

Via Martiri di Cefalonia nel quartiere marinaro di Catanzaro, un ragazzo barricato in casa che minacciava di suicidarsi. Sul posto vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale e distaccamento di Sellia Marina con supporto di telo gonfiabile ed Autoscala. Intervento dei soccorritori è valso a posizionare telo gonfiabile in prossimità delle finestre mentre si provvedeva con autoscala ad accedere nell’abitazione dal balcone. Sul posto polizia di stato e suem118. Il giovane in evidente stato confusionale veniva bloccato ed affidato al personale sanitario per le cure del caso.