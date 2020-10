Continua anche questo mese l’impegno della Geruv Lions nell’emergenza Covid-19 a supporto della popolazione attraverso la consegna di derrate alimentari a famiglie bisognose, offerte gratuitamente dal Banco delle Opere della Carità di Ciró, presso cui la Geruv è accreditata. Le derrate alimentari, circa 70 quintali, sono state stoccate dai volontari di protezione civile della Geruv con il fattivo supporto dei soci del Lions Club Catanzaro Rupe Ventosa e delle volontarie dell’Avulss di Catanzaro. In queste ore si stanno ultimando le consegne alle famiglie degli stock contenenti diversi generi alimentari: dalla pasta, al riso, olio, tonno, polpa di pomodoro, piselli, legumi, biscotti, latte ecc. E’ dal mese di marzo scorso che la Geruv Lions, associazione di protezione civile nata su proposta del Lions Club Catanzaro Rupe Ventosa in ottemperanza al progetto internazionale Lions Alert Team, opera nell’emergenza Covid 19 in diverse attività su attivazione della UOA Protezione Civile della Regione Calabria. In questi mesi si è cercato di aiutare le tantissime famiglie che, anche a causa della pandemia, riscontrano quotidianamente difficoltà economiche, attraverso la consegna di derrate alimentari.

Grazie ad una grande sinergia nata con altre realtà associative come il Radio Club Lamezia Cb, con la quale la Geruv costituisce la struttura Regionale FIR CB Calabria, la Misericordia di Catanzaro, i Lions Club di Catanzaro e Avulss di Catanzaro, è stato possibile servire mensilmente 150 nuclei familiari per oltre 400 persone e l’attività proseguirá anche nel prossimo mese di novembre. La Geruv Lions rivolge un sentito ringraziamento ai F.lli Tirinato per il continuo supporto attraverso la donazione del carburante e alla CDL (Calabria Distribuzione Logistica) dell’imprenditore Camillo Crivaro per la consueta disponibilità a supportare mensilmente il trasporto delle derrate alimentari.