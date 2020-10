Venerdì registrati in Calabria 239 nuovi casi, superata la soglia Rt dell’1,5

Nuovo balzo in avanti dei casi di positività in Calabria dove, nelle ultime 24 ore, ne sono stati individuati 239 (giovedì erano stati 224) e dove si registra una nuova vittima che porta il totale a 114. Nel Comune di Mangone sono stati rilevati 19 contagi da coronavirus, 15 dei quali riguardano bambini che frequentano il plesso della frazione Piano Lago. La notizia è stata comunicata dal Comune di Mangone che ieri ha chiuso la scuola frequentata dai 15 bambini per la sanificazione. Aumentano ancora i contagi per Covid in Italia e per la prima volta superano la soglia dei 30mila casi in un giorno. Secondo il bollettino del ministero della Salute sono 31.084 i nuovi casi -comprese vittime e guariti- mentre l’incremento delle vittime è di 199 in 24 ore che portano il totale a 38.321. “La percentuale dei positivi sui tamponi effettuati supera il 10% e non è un buon indicatore. Indica che l’epidemia galoppa, che il virus circola in maniera abbastanza veloce”. Così Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. Nel periodo 8-21 ottobre 2020, l’indice di trasmissibilità Rt calcolato sui casi sintomatici è pari a 1,70. Si riscontrano valori di Rt superiori a 1,25 nella maggior parte delle Regioni/PA italiane, con valori superiori a 1,5. Piemonte e Lombardia hanno superato la soglia dell’Rt 2, sono rispettivamente a 2.16 e 2.09. La Provincia Autonoma di Bolzano e la Valle d’Aosta vicina al 2 (1.96). In altre 10 regioni italiane l’Rt ha superato la soglia dell’1.5. Mentre in Campania l’Rt è poco al di sotto dell’1.5, a 1.49. Sono i dati contenuti nel monitoraggio settimanale del Ministero della Salute-Iss, relativo alla settimana 19-25 ottobre 2020. Hanno superato la soglia dell’Rt 1.5 la Calabria (1.66) l’Emilia Romagna (1.63), il Friuli Venezia Giulia (1.5), il Lazio (1.51), la Liguria (1.54), il Molise (1.86), la Provincia Autonoma di Trento Rt (1.5) la Puglia (1.65), l’Umbria (1.67) e la Valle d’Aosta (1.89).