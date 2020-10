I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono stati impegnati nel pomeriggio di oggi nella ricerca di una persona che si era smarrita nei boschi. Un uomo di 41 anni si era recato alla ricerca di funghi in località Lacina nel comune di Brognaturo perdendo ad un certo punto l’orientamento. La richiesta di soccorso giungeva alla sala operativa del Comando Provinciale alle ore 14,40 circa e immediatamente si inviava sul posto la squadra operativa del distaccamento di Serra San Bruno. Contestualmente, attraverso l’utilizzo del sistema di geolocalizzazione “GeolocVVF” veniva localizzata la persona smarrita alla quale venivano fornite le indicazioni per instradarlo nella direzione da cui stava per raggiungerlo la squadra di ricerca. Le operazioni si concludevano alle ore 16:20 circa.