Il 118 di Cosenza sta coordinando il trasferimento in sicurezza di alcuni pazienti Covid-19. Tre pazienti, finora ospitati in una residenza per anziani di Spezzano della Sila (Cosenza), sono stati trasferiti nel nuovo reparto Covid dell’ospedale di Rossano, che apre i battenti proprio oggi. Inoltre, per rendere disponibili alcuni posti letto, cinque pazienti in via di miglioramento, finora ospitati in Terapia intensiva e nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, sono stati destinati a cure domiciliari.