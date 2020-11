La Spal fa vendemmia in Calabria: dopo aver fatto fuori il Crotone, vince anche a Reggio

di RTC SPORT NEWS

REGGIO CALABRIA/ Una settimana da ricordare per molto tempo per la Spal. La formazione ferrarese allenata da Pasquale Marino in pochi giorni in Calabria prende tutto cio’ che c’era da prendere: mercoledì butta fuori dalla Coppa Italia il Crotone superando gli squali ai calci di rigore, oggi, con una rete di Castro, batte la Reggina a domicilio infliggendole la prima sconfitta stagionale ed operando il sorpasso in classifica ai danni degli amaranto calabresi.

CRONACA

La Reggina parte con piglio aggressivo e deciso, attaccando i ferraresi che comunque difendono on aordine ed attenzione. Ma al 23′ c’è già l’episodio chiave della gara: Menez protesta furiosamente con l’assistente e l’arbitro Ayroldi lo spedisce negli spogliatoi con un rosso diretto che lascia la Reggina in dieci, mazzata tremenda sulla squadra di Toscano e spada di Damocle per tutto il resto della gara. Ingenuo ed inopportuno il comportamento dell’asso francese, ma probabilmente eccessivo il provvedimento arbitrale. La Spal capitalizza praticamente subito la superiorità numerica: corre il 31′ sul cronometro quando Di Francecso da sinistra invita Lucas Castro alla deviazione, rete dell’argentino ex Chievo e Catania e Reggina già sotto. Gli amaranto provano a reagire nonostante la difficile situazione contingente. Pericoloso Nicola Bellomo al 38′, Berisha vola all’incrocio e disinnesca il tiro del folletto barese. 0 a 1 all’intervallo.

Nella ripresa pronti via e subito grande chance per la Reggina con German Denis che riceve un tracciante e conclude potente in porta, palo pieno per l’argentino che spaventa Berisha. La Reggina spinge con coraggio e va ancora vicina al pareggio al 13′ con Folorunsho. Al 16′ un altro episodio fondamentale della sfida. Scontro in area tra Denis ed il difensore spallino Tomovic, l’argentino finisce a terra, è rigore. Se ne incarica lo stesso Denis che calcia male, Berisha intuisce e salva il punteggio. Secondo rigore consecutivo fallito dal Tanque dopo quello con il Cosenza parato da Falcone. Per la Reggina è una botta a livello mentale. Eppure la squadra di Toscano continua a provarci, ma i tentativi di Rivas e Crisetig trovano un super Berisha pronto ad avitare ancora il pareggio. Sono le ultime fiammate amaranto. Prima del fischio finale anche la Spal resta in 10, espulso Castro al 3′ di recupero. Per la Reggina si materializza la prima sconfitta stagionale.

TABELLINO

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono (45′ Rossi), Cionek, Delprato; Rolando (80′ Situm), Bianchi (75′ Rivas), Crisetig, Liotti (45′ Di Chiara); Bellomo (45′ Folorunsho); Ménez, Denis. Farroni, Gasparetto, Stavropoulos, De Rose, Marcucci, Mastour, Lafferty. Allenatore: Toscano.

SPAL (3-4-1-2): Berisha; Salamon (70′ Ranieri), Vicari, Tomovic; Dickmann, Sal. Esposito, Valoti (62′ Missiroli), Sala; Castro; Di Francesco (81′ Murgia), Seb. Esposito (70′ Moro). Galeotti, Thiam, Tunjov, Sernicola, Okoli, Spaltro, Seck, Brignola. Allenatore: Marino.

arbitro: Ayroldi di Molfetta

ammoniti: Loiacono, Bellomo, Di Chiara (R), Valoti, Esposito Salva., Sala (S)

espulso: al 22′ Menez (R) per proteste, al 93′ Castro (S) per reazione a gioco fermo

al 61′ Denis (R) sbaglia un calcio rigore