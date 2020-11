di RTC SPORT NEWS

Nell’ottava giornata di serie C gruppo C 26 le reti realizzate. La Ternana si conferma leader, rimanendo in vetta. La squadra umbra allenata da Lucarelli è un vero ciclone che si abbatte sul Catanzaro con 5 gol: a Partipilo risponde Carlini ma le fere si scatenano nella ripresa con Falletti, Palumbo, Raicevic e Ferrante, dilagando e travolgendo i calabresi.

Non molla il Teramo che passa 2 a 1 a Pagani con doppietta di Ilari e ersta secondo solitario ad un passo dalla capolista. Rete campana di Guadagni.

Anche la Turris è una furia e resta in scia, superando largamente la Casertana in trasferta: finisce 4 a 2 per i corallini di Torre del Greco. Ancora Giannone in gol, poi Romano, Franco e Pandolfi per gli ospiti; per i falchi vanno a bersaglio Castaldo ed Izzillo.

La sorpresa arriva da Foggia dove cade il Bari di Auteri: una rete di Curcio al 41′ decide il sentitissimo derby pugliese nonostante l’assenza di pubblico sugli spalti.

Nell’altro derby pugliese colpo grosso della Virtus Francavilla a Monopoli: finisce 1 a 3. Biancoverdi di casa per primi in vantaggio con Zambataro. Ma Sperandeo e Perez ribaltano l’incontro. L’autogol di Bastrini nel recupero arrotonda il punteggio.

La Juve Stabia piega la resistenza del Bisceglie a 5′ dal termine: rete di Fantacci.

Infine lo spumeggiante e divertente 4 a 4 tra Potenza e Cavese: 2 volte Cianci, Di Somma e Baclet per i leoni di casa, Russotto, 2 volte Senesi e l’eterno De Rosa per i biancoblu’ di Cava dei Tirreni. Rinviata Palermo-Viterbese.