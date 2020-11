di Redazione RTC-GDC

CATANZARO/ Oggi, 2 Novembre, giornata della Commemorazione dei defunti. A Catanzaro aperti tutti i cimiteri urbani, ovvero Via Paglia, Gagliano, Santa Maria e Lido. L’amministrazione comunale, alla luce delle misure urgenti emanate per il contenimento del rischio del contagio da covid-19, ha adottato un Piano operativo, in vigore dal 28 ottobre fino al 4 novembre, per la disciplina delle visite in commemorazione dei defunti. All’ingresso di ogni cimitero, durante l’intero orario di apertura, vi sarà un addetto della Catanzaro Servizi che procederà alla misurazione delle temperatura corporea dei visitatori, i quali devono obbligatoriamente indossare correttamente la mascherina protettiva delle vie respiratorie (sono esclusi dall’obbligo ai sensi del DPCM 24/10/2020 i bambini di età inferiore ai sei anni ed i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità); inviterà i visitatori a mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro e rimanere nel Cimitero per un tempo ragionevole, non intrattenendosi lungamente, al fine di poter dare la possibilità a tutti di accedere con ordine, evitando assembramenti.

Il servizio sarà intensificato con l’impiego dei Volontari della Protezione Civile.

La Polizia Locale gestirà i servizi di polizia stradale presso i quattro Cimiteri Urbani con una presenza fissa. All’interno del cimitero di via Paglia si è svolta una simbolica ma ristretta cerimonia officiata dall’arcivescovo Bertolone con posti contingentati, distanziamento fisico ed utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.